Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak!

Virtus Pro, oyuncularının pozitif çıkan korona testleri yüzünden Six Invitational'e katılamayacak!

Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak, başarılı takımın oyuncularına yaptırdığı korona testleri pozitif çıktı. Rainbow Six olayın ardından sosyal medyadan paylaştığı bir yazı ile Six Invitational'e katılamayacaklarını taraftarlarına duyurdu.

Virtus Pro'nun turnuvadan çekilmesi, Grup B'yi sekiz Rainbow Six Siege takımına indirdi: Giants, MIBR, MKERS, Ninjas in Pajamas, Oxygen, Parabellum, Spacestation ve TSM.

Sonuç olarak, turnuva formatı değişecektir. Grup etabının sonunda 10 takımlık A Grubundan sadece bir takım elenecek ve bir takım B Grubundan elenecektir. Grup A'dan şimdilik dokuz takım ve Grup B'den de yedi takım playoff aşamasına gidecek. Rainbow ve turnuva yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

, Six Invitational'a katılamayacak olan ikinci takım oldu. Avustralya'dan Wildcard Gaming, kendi ülkesi içinde ve dışında seyahat sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacak.

Kaynak: Playerbros