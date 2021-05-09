Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak!

Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Virtus Pro, oyuncularının pozitif çıkan korona testleri yüzünden Six Invitational'e katılamayacak!

Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak, başarılı takımın oyuncularına yaptırdığı korona testleri pozitif çıktı. Rainbow Six olayın ardından sosyal medyadan paylaştığı bir yazı ile Six Invitational'e katılamayacaklarını taraftarlarına duyurdu.

Virtus Pro'nun turnuvadan çekilmesi, Grup B'yi sekiz Rainbow Six Siege takımına indirdi: Giants, MIBR, MKERS, Ninjas in Pajamas, Oxygen, Parabellum, Spacestation ve TSM.

Sonuç olarak, turnuva formatı değişecektir. Grup etabının sonunda 10 takımlık A Grubundan sadece bir takım elenecek ve bir takım B Grubundan elenecektir. Grup A'dan şimdilik dokuz takım ve Grup B'den de yedi takım playoff aşamasına gidecek. Rainbow ve turnuva yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

, Six Invitational'a katılamayacak olan ikinci takım oldu. Avustralya'dan Wildcard Gaming, kendi ülkesi içinde ve dışında seyahat sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacak.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Virtus Pro Six Invitational'e katılamayacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:50:25. #1.15#

title