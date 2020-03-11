Viorel Moldovan'ın Metz'e Attığı Gol FC Nantes'in Romanyalı ortasaha oyuncusu Viorel Moldovan Metz'e harika bir gol atıyor. Bir dönem Romanya milli takımının da yıldızı olan Moldovan'ın harika golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.

FC Nantes'in Romanyalı ortasaha oyuncusu Viorel Moldovan Metz'e harika bir gol atıyor. Bir dönem Romanya milli takımının da yıldızı olan Moldovan'ın harika golünü Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout