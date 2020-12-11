VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

11.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.500,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.500,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.496,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1,500,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.507,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.501,00 puana kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın güçlü direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 1.480 seviyesinin de destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,2 milyar dolar açık ile 300 milyon dolar fazla arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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