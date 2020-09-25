Vincent Aboubakar kimdir? Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri mi döndü?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönecek olup olmadığı gündem konusu olmuştu. Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri mi döndü? Vincent Aboubakar kimdir?

Beşiktaş ile şampiyonluğu da tadan başarılı futbolcu Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceğine dair pek çok soru sorulmaktadır. Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri mi döndü? Vincent Aboubakar kimdir?

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun'da doğmuştur.

Tam adı Vincent Paté Aboubakar'dır. Babasının adı Edouard Aboubakar'dır.

Vincent Aboubakar, Kamerun'da ladığı "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel oldu.

26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer oldu.

Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient'e bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaptı.

24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer oldu. Porto'da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş'a bir yıllığına kiralık olarak geldi.

1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor. Kariyerinde yalnızca iki kez sakatlandı ve toplam 19 gün sahalardan uzak kaldı.

Altyapı Kariyeri :

2006-2008 - Cotonsport Garoua

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2009-2010 - Cotonsport Garoua

2010-2013 - FC Valenciennes

2013-2014 - Lorient

2014-2016 - Porto

2016 Beşiktaş (kiralık)

2020 Beşiktaş kiralık

Millî Takım Kariyeri :

2009-2010 - Kamerun U-20

2010 - Kamerun

VINCENT ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNDÜ?

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmayı istediği Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah beyazlılar, 28 yaşındaki golcü futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Vincent Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymiş ve Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atarak siyah beyazlıların o sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.