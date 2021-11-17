ANKARA (DHA) - Villada sahte para basan şebekeye operasyonda 3 tutuklama

ANKARA'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villada sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü mahkemece tutaklandı. Çete üyelerinin villadan önce hobi bahçesinde matbaa kurduğu, burada bastıkları sahte paraları beğenmeyince yaktıkları belirlendi. Çete üyelerinden İsmail A.'nın da sahte para ile pazarda meyve-sebze alırken cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 12 Ekim'de operasyon düzenledi. Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin dolar, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Umut K., sahte parayı basan Ersen E. ve sahte parayı piyasaya süren İsmail A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail A'nın pazarda alışveriş yapma anı

Haber : Fatih POYRAZ/ANKARA, -