Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor
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Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor

05.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:43
Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor

Van'ın 5 yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Hotel bünyesindeki Viento SPA, korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde hizmetine devam ediyor.

Van'ın 5 yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Hotel bünyesindeki Viento SPA, korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde hizmetine devam ediyor.

2016 yılından bu yana otel bünyesinde hizmet veren Viento SPA salonu, korona virüs ile mücadele kapsamında bütün önlemlerini alarak hizmet vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Viento SPA İşletmecisi Ferhat Acar, korona virüs pandemisinin özellikle turizm sektörünü derinden yaraladığını ifade etti. Eskiden günde 15-20 misafirin faydalandığı salonlardan şimdi ise 5-6 misafirin faydalandığını ifade eden Acar, "Korona virüs nedeniyle insanların bu tür ortamlara girmeye çekiniyor. Ancak bizler salonlarımızda sosyal mesafeden hijyene kadar gerekli tüm önlemleri almışız. Bu anlamda gerek havuz, gerek sauna gerek hamam olsun 4 kişilik gruplar halinde misafirlerimizi alıyoruz. Ayrıca salonlarımızı her yarım saatten sonra 15 dakika boyunca dezenfekte edip ondan sonra tekrar misafirleri alıyoruz. Bizler misafirlerimizin sağlığını ön planda tutarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Viento SPA'nın sabah 07.00 ila akşam 22.00 arasında hizmet verdiğini belirten Acar, "İçerisinde Türk hamamı, buhar banyosu, sauna, fitness, kapalı havuz, dinlenme bölümü, profesyonel masaj ve terapi seçenekleriyle Vanlılara hizmet vermeye devam eden Viento SPA, deneyimli kadrosuyla da göz kamaştırıyor. Özellikle sağlık merkezinin olmazsa olmazı hijyen konusuna çok önem vermekteyiz. Hijyen konusunda özel eğitimden geçen personelimiz, halkımıza hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyor. Bu çerçevede misafirlerimiz gönül rahatlığıyla salonlarımızdan faydalanabilirler" ifadelerini kullandı. - VAN

Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor
Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor
Viento SPA, sosyal mesafeli hizmet veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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