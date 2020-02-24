Video | Çin güvenlik güçlerinden Koronavirüs tatbikatı

24.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:42

Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Covid-19 (koronavirüs) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



Tonbai polisinin TikTok ve Weibo hesaplarından paylaştığı görüntülerde rutin kontroller sırasında virüs tespit edilen bir sürücüden aracından çıkması isteniyor. Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü Çin'in SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle