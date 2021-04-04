VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım Galatasaray Espor!
VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım GSEsports!
VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım, Dark Passage'ı 3 - 0 yenerek Galatasaray Espor oldu. Galatasaray bugün oynanan çeyrek final serisinde Dark Passage'ı namağlup yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Dün güzel bir serinin ardından 1907 Fenerbahçe Espor yarı finale adını yazdırmıştı. Bugün oynanan ikinci çeyrek final maçlarının ardından Galatasaray Espor da adını yarı finale yazdırdı!
Takımlar:
Galatasaray Espor ( GS )
Üst Koridor: Luana
Ormancı: Mojito
Orta Koridor: Bolulu
Nişancı: Ruvelius
Destek: Zergsting
Dark Passage ( DP )
Üst Koridor: fabFabulous
Ormancı: Typhoon
Orta Koridor: Kofte
Nişancı: Coldraaa
Destek: Pbd
Galatasaray Espor'un rakibi yarı finalde fastPay Wildcats olacak, 1907 Fenerbahçe Espor'un ise yarı final serisinde rakibi Papara SuperMassive olacak!
Bakalım final serilerinde Galatasaray Espor - 1907 Fenerbahçe Espor derbisi görebilecek miyiz?
Kaynak: Playerbros