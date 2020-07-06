Veteriner hekimlerden "zoonotik hastalık" uyarısı Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl 2,7 milyon insanın hayvanlardan insana bulaşan (zoonotik) hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek, bu hastalıklarla mücadelenin "Tek Sağlık" yaklaşımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl 2,7 milyon insanın hayvanlardan insana bulaşan (zoonotik) hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek, bu hastalıklarla mücadelenin "Tek Sağlık" yaklaşımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü'ne ilişkin yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi zoonotik hastalıkların küresel tehlike ve tehdit haline geldiğini vurguladı.

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin hayvansal kökenli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Yapılan araştırmalarda Kovid-19'a kadar dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Eroğlu, Sağlık Bakanlığının tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26'sının zoonotik hastalıklar olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde dünyadaki 200'ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama yüzde 40'ına rastlanmaktadır. Halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar arasında ise brusella (Malta humması), şarbon, salmonellozis, tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, tokzoplazma ile kuduz hastalığı sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Dünya Zoonoz Günü'nün amacının insan-hayvan ilişkisine negatif müdahalede bulunmak olmadığını vurgulayan Eroğlu, amacın, "koruyucu hekimlik kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmek, zoonotik hastalıkların kontrolü için toplum iş birliğinin yapılmasının gerekliliğine dikkati çekmek ve hayvanları korumanın insanları korumak olduğunu hatırlatmak" olduğunu aktardı.

"Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı"

Eroğlu, genel olarak salgınlarda erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak hastalığın kontrolünü sağlamanın en temel yaklaşım olduğuna işaret ederek, "Zoonotik hastalıklarla mücadelede başarı 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla mümkündür. Kovid-19, bu yaklaşımın vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek Sağlık" yaklaşımının, yerel, ulusal ve küresel alanda çalışan farklı disiplinlerin insan, hayvan ve çevrenin sağlığı için iş birliği faaliyetlerini kapsadığını belirten Eroğlu, bu kavramın beşeri hekimler, veteriner hekimler, çevre uzmanları ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağladığını bildirdi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"TVHB olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 'Tek Sağlık' yaklaşımını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi benimsemelerini, mesleğimizin hayvan sağlığı ile refahını, toplum sağlığını ve çevreyi korumadaki hayati rolünü desteklemelerini, bakanlık teşkilat yapılanmasının bu konsepte uygun hale getirilmesinin ülkemiz açısından önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulamak istiyoruz. Veteriner hekimlik hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği kabul edilmeli, 'Tek Sağlık Yasası' çıkarılarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır."

Eroğlu, zoonotik hastalıklara mücadele eden veteriner hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasası'na dahil edilmesinin yanı sıra yıpranma payı ve özlük haklarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını da beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA