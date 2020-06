Veteriner hekimlerden Dünya Gıda Güvenliği Günü mesajı Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon hastalık vakasının, bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasallar gibi maddelerle bulaşan güvenli olmayan gıda tüketimine bağlı ortaya çıktığını belirterek, "Her yıl 2 milyondan...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon hastalık vakasının, bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasallar gibi maddelerle bulaşan güvenli olmayan gıda tüketimine bağlı ortaya çıktığını belirterek, "Her yıl 2 milyondan fazla insan gıda veya su kaynaklı hastalıktan hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler tarafından 24 Aralık 2018'de alınan kararla 7 Haziran'ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle bu yıl ikinci kez kutlanan günün amacının gıda kaynaklı risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetilmesiyle gıda güvencesi ve güvenliğini sağlamak, halk sağlığı, ekonomik refah, tarım, turizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulara katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Toplumun sağlıklı ve üretken olabilmesi için yeterli miktarda ve güvenli gıdaya ulaşması şart. Bu nedenle gıda, ülkeler için son derece stratejik bir konudur. Gıdalar sağlıklı ve temiz ham maddelerle hijyenik koşullar altında üretilmediklerinde veya uygun koşullarda muhafaza edilmediklerinde içerdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler, özellikle hayvansal kaynaklı hastalıklar nedeniyle insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaya çıkan hastalıkların kaynaklarına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon hastalık vakası, bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasallar gibi maddelerle bulaşan güvenli olmayan gıda tüketimine bağlı ortaya çıkıyor, 2 milyondan fazla insan gıda veya su kaynaklı hastalıktan hayatını kaybediyor. Bu hastalık vakalarının önemli bir bölümü 5 yaşın altındaki çocuklarda meydana geliyor. Her 10 kişiden biri bulaşık gıda tüketmek zorunda kalması dolayısıyla tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor. Her yıl 2 milyondan fazla insan gıda veya su kaynaklı hastalıktan hayatını kaybediyor. Sağlık sorunları ve hayat kayıplarının yanı sıra gıda kaynaklı hastalıklar ülkelerin sağlık harcamalarını artırmakta, iş gücü kaybına neden olmakta, ayrıca turizm ve ticareti olumsuz etkileyerek ekonomiye zarar vermektedir. Bu şekilde toplumların sosyoekonomik gelişimi bir kısır döngü içinde engellenmektedir. Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerle tükettiğimiz gıdaların üretim, işleme, hazırlanma aşamalarının her biri için güvenliğinin sağlanması hususunda emek verilmesinin gerekliliği net bir biçimde ortaya konulmaktadır. Bu konuda gıda değer zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkemiz ve tüm insanlık için sağlıklı ve insanca bir yaşama vesile olması temennisiyle Dünya Gıda Güvenliği Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: AA