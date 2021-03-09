Veteran atletlerden madalya yağmuru
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Veteran atletlerden madalya yağmuru

09.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:08
Veteran atletlerden madalya yağmuru

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, her branşta ve her yaştan sporcu ile başarıya koşmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, her branşta ve her yaştan sporcu ile başarıya koşmaya devam ediyor. 27-28 Şubat 2021 Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular, turnuvadan yedi madalyayla döndü.

27-28 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve 12 ilden ferdi ve kulüp olarak 159 sporcunun katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda; Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen yarışan Adem Hiçyılmaz (M35), Abdullah Yılmaz (M40) ve Suat Böke (M40), 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanmayı başardı. M35 yaş grubunda yarışan Adem Hiçyılmaz, Güllet Atmada altın, Yüksek Atlamada gümüş ve Üç Adım Atlamada bronz madalyaya hak kazandı. M40 kategorisinde mücadele eden Abdullah Yılmaz, Üç Adım Atlamada Türkiye birinciliği, Gülle Atma ve Uzun Atlamada Türkiye ikinciliği elde ederken, Suat Böke ise Yüksek Atlamada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaya uzandı.

Amaç her yaşa sporu sevdirmek

Başarılı bir turnuva geçiren üçlü adına konuşan Abdullah Yılmaz, şampiyonaya katılmalarında kendilerine desteklerini esirgemeyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'e teşekkür etti. Yılmaz, şampiyonaya, Tekirdağ'da yaşayan gençlere ve yetişkinlere sporun önemini anımsatmak, her yaşta aktif olarak spor yapmanın mümkün olduğunu göstererek örnek olmak amacıyla katıldıklarının altını çizdi. - TEKİRDAĞ

Veteran atletlerden madalya yağmuru
Veteran atletlerden madalya yağmuru
Veteran atletlerden madalya yağmuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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