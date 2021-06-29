VERİMDER Anadolu Buluşmaları
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VERİMDER Anadolu Buluşmaları

VERİMDER Anadolu Buluşmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Enerjiyi verimli kullanamadığımız için alternatif enerjiyi de kullanamıyoruz" dedi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Enerjiyi verimli kullanamadığımız için alternatif enerjiyi de kullanamıyoruz" dedi.

İklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularının ele alındığı VERİMDER Anadolu Buluşmaları, Adana'daki bir otelde gerçekleşti.

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) ve Dünya Gazetesi katkılarıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Türkiye'nin en çok üretime, istihdama ve ihracata ihtiyacı var. Bu ülke 1970'lerden bu yana dolar krizine girer çıkar ama doların daha fazla olması noktasında siyasetçiler ne yazık ki ciddi bir önlem almazlar. O kadar çok dolar boşuna harcanıyor ki sadece bu konuyla ilgili 30-40 milyar dolar yatırıldığında 5 sene sonra yüzde 40 enerji tasarrufu olacak deniyor. Buraya 40 milyar dolar yatırdığınızda 4 sene sonra 40 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak" ifadelerini kullandı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin ise "Enerji verimliliğimizi en yukarı seviyeye çıkartarak doğalgaz ithal ettiğimiz Rusya ve İran gibi ülkelere karşı dış politikamızı daha dengeli hale getiririz. Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 44.2'si doğalgazda. Daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlayabiliriz. Ben bunu çeşitli ülkelerde gördüm ve test ettim. Sadece binanın biraz derecesini değiştirerek sıfır enerji tüketen binaların olduğunu gördüm. Enerjiyi verimli kullanamadığımız için alternatif enerjiyi de kullanamıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin cari açığının enerjiyi doğru kullanılmadığı için kapanmadığını belirten Alkin, "Cari açığımızı kapatamadığımız için döviz kurları hep sıcak. Döviz kurları sıcak olduğu için enflasyon yüksek. Enflasyon yüksek olduğu içinde faizler yüksek. Bizim çok zorlu bir işi yapmamız lazım. Meselenin sebebiyle uğraşmamız lazım" dedi. - ADANA

VERİMDER Anadolu Buluşmaları
VERİMDER Anadolu Buluşmaları
VERİMDER Anadolu Buluşmaları
VERİMDER Anadolu Buluşmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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