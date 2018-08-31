Vergi Borcu Yapılandırmasından Yararlananların İlk Taksit Ödemeleri ve Peşin Ödemeleri ile Cari...

IHAAW222740-EKO/31-08-2018 - Vergi borcu yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar uzatıldı.

Vergi Borcu Yapılandırmasından Yararlananların İlk Taksit Ödemeleri ve Peşin Ödemeleri ile Cari...

Vergi borcu yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar uzatıldı. 31.08.2018 22: 27: 40 TSI
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