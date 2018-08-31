Vergi Borcu Yapılandırmasından Yararlananların İlk Taksit Ödemeleri ve Peşin Ödemeleri ile Cari...

Vergi borcu yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar uzatıldı. 31.08.2018 22: 27: 40 TSI

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