Vedat Muriqi'in kırmızı kartı tartışılıyor! O madde bir kez işletildi

20.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:32

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçeli Vedat Muriç'in önceki gün Gaziantep FK maçında çift sarı karttan oyun dışı kalması sonrası ortaya atılan 'ikinci sarıyı bilerek gördü' iddiası büyük tartışma yarattı. İddiayı savunanlar, Kosovalı oyuncunun sarı kart cezasını sildirmek için ikinci sarıyı kasten gördüğünü ve böylelikle cezayı hafta içinde kupadaki HES Kablo Kayseri maçında çekip, hafta sonunda ligdeki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyi amaçladığını ileri sürüyor.



37. MADDE NE DİYOR?



Böyle düşünenlere göre Muriç'in eyleminin, Disiplin Talimatı'nın 'Bilinçli Kart Görme' başlıklı, "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" şeklindeki 37. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.



PFDK ceza vermemiş, Tahkim bozmuştu



Söz konusu madde bugüne dek Süper Lig'de bir defa işletildi. 2014-15 sezonunda, 14 Aralık 2014'te oynanan Kardemir Karabükspor-Bursaspor karşılaşmasında ev sahibi takımdan Mabiala çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ikinci sarıyı bilerek gördüğü gerekçesiyle futbolcuya 2 maç men cezası verdi. PFDK aynı gerekçeyle sevk edilen Bursasporlu Josue'ye ceza vermemiş, ancak TFF Hukuk Müşavirliği'nin itirazı üzerine konuyu değerlendiren Tahkim Kurulu 2 maç men cezasına çarptırmıştı.



Planlı olsa formamı çıkarırdım



Fenerbahçeli Muriç, Gaziantep FK maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi.



'REFLEKS OLARAK...'



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Kosovalı oyuncu şunları söyledi: "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz."



