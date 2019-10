ve TOBB, Diyarbakır'da KOBİ'lerle buluştu

18.10.2019 14:57

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki yedinci etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Diyarbakır'da düzenlendi.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen buluşmanın teması "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" oldu. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir ve Adana'nın ardından Diyarbakır'da düzenlenen organizasyonda, alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.



Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.



Vodafone dijitalleşme tırı tanıtıldı



Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı'nın katılımıyla Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Açılış Töreni de gerçekleştirildi. Vodafone'un işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşmakta olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek.Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Başarılı KOBİ örnekleri paylaşıldı



Açılış konuşmalarının hemen ardından etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal'ın moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlığıyla yapılan panelde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Mudu, Kardelen Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Baran, Diyarbakır Özel Bağlar Hastanesi Koordinatörü Turan Odabaşı ve Sabah Gazetesi Editörü Metin Can, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.



Etkinliğin ikinci panelinde, "Fintech'ler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?" konusu masaya yatırıldı. Panele Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Yönetici Ortağı Tunca Üçer katıldı. Trendyol Kategori Grup Direktörü Çağrı Cebe'nin "E-Ticarette Pazaryeri" konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Diyarbakırlı KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.



Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Yeni Medya Stratejisti ve Yapımcı Elif Dağdeviren "İş'te Yeni Medya Stratejileri", OPLOG İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün ise "E-Ticaret Lojistiği" konulu birer sunum gerçekleştirdi. Günün üçüncü ve son panelinde "E-Ticarette Lojistik ve Ödeme Sistemleri Entegrasyonları" konusu ele alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan panele, epttavm CEO'su Hakan Çevikoğlu, İpara Satış Direktörü Özgür Gerçek ve Eticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi katıldı.



İdeaSoft Satış Direktörü Zekeriye Ateş, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Nebim Çözüm Ortakları Müdürü, Meltem Tombul, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Goodjob Marka Mühendisi ve Danışman Ömürden Sezgin'in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in konuşmasıyla sona erdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacağını ifade ederek, Türkiye olarak, bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini belirtti.

Asıl meselelerinin Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmek olduğunu aktaran Yeşil, "Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket, çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceği dijitalleşme ile inşa edeceğiz"



Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan dijitalleşmenin, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için dün olduğundan çok daha fazla önemli olduğunu kaydetti.



Yarınların hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getireceğini vurgulayan Deegan, "Vodafone olarak, KOBİ'lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu'yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB iş birliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Deegan, KOBİ'lerin Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturduğunu anımsatan, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle ve Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Dijital dönüşüm hareketi projesiyle, KOBİ'lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye'yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 68 olarak belirledik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dijital skoru ise 58. Diyarbakır, bölge ortalamasının üzerinde. Vodafone olarak, geleceği her ölçekten işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA