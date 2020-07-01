Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
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Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan saha araştırmasında, vatandaşlara "Erken seçime ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 61,2 erken seçim yapılmaması gerektiğini düşünürken yüzde 32,8'i ihtiyaç olduğu yönünde cevap verdi.

01.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:58

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan erken seçim anketinde sonuçlar yayımlandı. Ankette, halkın yüzde 61,2 erken seçim yapılmaması gerektiğini düşünürken yüzde 32,8'i erken seçime ihtiyaç olduğunu savundu.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ DUYMUYOR

Katılımcılara erken seçimin gerekli olup olmadığını soruldu. Halkın %32,8 gerekli olduğunu düşünürken, %61,2 gerekmediğini belirtti. Katılımcıların %6'sı bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını ya da cevaplarının olmadığını belirtti.

Vatandaşlara soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?

TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

Katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunu sorulduğunda ise yüzde 40,4'lük kesim ekonomi cevabını verdi. Ekonomi cevabını yüzde 16,3 ile yine ekonomiyle doğrudan ilişkili olan işsizlik takip etti.

Vatandaşlara soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları

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