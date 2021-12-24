Vatandaş doysun diye 3 çeşit yemeği 10 liradan satmaya başladılar

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Çözüm Kültür Derneği tarafından işletilen kafede, son dönemlerde artan fiyatlar karşısında vatandaşlar uygun fiyata yemek yesin diye 3 çeşit yemek 10 liradan satılıyor.

Elazığ'da Çözüm Kültür Derneği tarafından işletilen kafede, son dönemlerde artan fiyatlara tepki göstermek için 3 çeşit yemek 10 liradan satışa sunulmaya başlandı. Kafede kar amacı güdülmeden vatandaşa yardım etmek amaçlandığı kaydedildi. Kampanyanın belirli bir süresinin olmadığını kaydeden işletme ortaklarından Bülent Seçkin Düztaş, "Bu sürecin herhangi bir gün sıralaması yok. Mümkün olduğunca süreci, gücümüz yettiğince gelen yardımlarla sürdüreceğiz. Bu işletme herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Bu işletme, personellerin giderleri çıkarıldıktan sonra tüm giderler bazen içeri girecek şekilde, zarar edilecek şekilde halkın tamamen temiz, sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için kurulmuş bir yerdir" dedi.

İşletmede kar gütmeden vatandaşa yardım etmek için bu uygulamayı başlattıklarını aktaran Düztaş, "Çözüm Kültür Derneği isminde bir yardım derneğimiz var. Daha önce pandemi süreci öncesinde kurulan bu dernek çerçevesinde, birçok insana çeşitli nakli yardımlarında bulunduk. Örneğin bir sene 500 civarında öğrenciyi giydirdik ve okuttuk tüm ihtiyaçlarının tamamını biz karşıladık. Geçen yıl patates, soğanın zirve yaptığı dönemde 5 kamyon patates ve soğanı Elazığ halkına ücretsiz bir şekilde dağıttık. Araya giren pandemi sürecinde bu yardımların süreklilik kazanması için bir ticari işletme açma düşüncesiyle aklımıza geldi. Bu yeri devir aldık burada en azından halkımızın sağlıklı temiz ve her şeyden önemlisi ekonomik krizin bu kadar yüksek olduğu dönemde ucuz gıdaya ulaşması için burayı açtık. Tabi bu yardımları yaparken bu yeri açarken birçok alanda ticarette ve başka konularda destekçilerimiz var. Bu kişilerin destekleri çerçevesinde 3 çeşit yemeği tabloid şeklinde 10 liraya veriyoruz. Bu sürecin herhangi bir gün sıralaması yok. Mümkün olduğunca süreci, gücümüz yettiğince, gelen yardımlarla sürdüreceğiz. Bu işletme herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Personellerin giderleri çıkarıldıktan sonra tüm giderler bazen içeri girecek şekilde, zarar edilecek şekilde halkın tamamen temiz sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için kurulmuş bir yerdir herkesi bekliyoruz" diye aktardı.

Yemeklerin yeterince lezzetli olduğunu aktaran müşterilerden Ahmet Akarsu ise "Gayet kalitelerine ödün vermeden çok lezzetli yemekler çıkıyorlar onlara teşekkür ediyoruz. Kullandıkları malzemeler kaliteli malzemelerdir. Gayet güzel memnunuz dileriz ki bu düşüşten dolayı bütün esnaf arkadaşlarımız da aynı kampanyaya uyarak vatandaşımız rahat bir nefes almak için gerekli indirim kolaylığı sağlar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ