VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok program ve tören düzenlendi. O noktalardan biri de Vatan Caddesi oldu. Tören için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Emniyet güçleri tören alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Tören aracına binen protokol üyeleri vatandaşları selamladı. Ardından Karma Bando Takımı tören yürüyüşü yaptı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende 3. Ordu Komutanı Tuğgeneral Özkan Ulutaş konuşma yaptı. Çapa Fen Lisesi öğrencisi Sude Yurdum ve Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülmecit Şahin tarafından 30 Ağustos Zaferi adlı şiir, Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencisi Oğuz Aydın tarafından da Bu Vatan Kimin şiiri okundu. Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Personelleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Personelleri Vatan Caddesi'nden törenle geçiş yaptı. İBB Personelleri Türk Bayrağı açarak ve İBB Mehter Takımı tören alanından geçti. Ardından TSK'ya ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi'ndeki törene çok sayıda kişi katıldı, törene katılanlar yapılan korteji elindeki Türk Bayrakları'nı sallayarak izledi.

Görüntü dökümü:

--------------------Protokolun gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Bando takımından detaylar Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi TSK ve Emniyet Müdürlüğü personellerinin geçişi Araçların GeçişleriİBB Personelleri ve mehter takımının geçişleri Okunan şiirlerden kısa kesitler

Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı