Varank: "(Kovid-19 salgını) Üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimiz çalışanların sağlığı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.
20.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
Varank: "Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir anlayışı hiçbir zaman benimsemedik"
Varank: "Üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimiz de çalışanların sağlığı oldu"
Kaynak: AA