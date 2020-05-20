Varank: "(Kovid-19 salgını) Üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimiz çalışanların sağlığı... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Varank: "Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir anlayışı hiçbir zaman benimsemedik"

Varank: "Üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimiz de çalışanların sağlığı oldu"

Kaynak: AA