Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı - Haberler
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Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı

AA, Fatih Başaran - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TEKMER'i gezip bilgi alması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katıldı.

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TEKMER'i gezip bilgi alması

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katıldı. (5)

Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı

Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı

Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı

AA / Fatih Başaran - Güncel

Mustafa Varank, Ankara, Ekonomi, Güncel, Haber

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