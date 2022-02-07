Bakan Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in açılış törenine katıldı
AA, Fatih Başaran - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TEKMER'i gezip bilgi alması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katıldı.
ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TEKMER'i gezip bilgi alması
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katıldı. (5)