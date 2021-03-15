"VAR" her yerde gündem! Bir ülkede daha kulüpler hakemlere karşı ayaklandı

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Türkiye'de neredeyse her maçtan sonra hakemler ve VAR kararları üzerine yoğun bir gündem oluşurken, yöneticiler maç sonlarında yaptıkları öfkeli açıklamalarla dikkat çekiyor. Rusya'da da son dönemde benzer olaylar yaşanmakta. En son Khimki'nin Rostov'u 1-0 yendiği maçta ofsayt sebebiyle golün verilmemesi sonucu oldukça çarpıcı açıklamalar geldi. Rostov Başkanı Artashes Arutyunyants, "VAR kararları sonrası acı çekiyoruz. Bazı hakemler bizi öldürüyor" dedi

Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen hakem ve VAR kararları, Rusya'da da tartışılıyor. Khimki'nin Rostov'u 1-0 yendiği maçta hakem Sergey Lapochkin, ofsaytta olduğu gerekçesiyle Rostovlu Ali Sowe'un golünü iptal etti. Bu golün iptalinden sonra oldukça çarpıcı açıklamalar geldi.

VALERY KARPIN'DEN TEPKİ

Rostov Teknik Direktörü Valery Karpin, "Hakemleri konuşmak benim işim değil ama görüntüler zaten yeterince açık. Maçtan sonra hakem asla konuşmadım ama artık canımız yanmaya başladı" dedi.

ROSTOV BAŞKANI ÖFKELİ

Rostov Başkanı Artashes Arutyunyants: "VAR kararları sonrası acı çekiyoruz. Bazı hakemler bizi öldürüyor, artık futboldan nefret etme noktasına geldik, hep bizim canımız yanıyor. Bu VAR'ın parasını biz ödüyoruz ama bizim canımızı yakıyor, o zaman bu VAR'a ihtiyacımız var mı? Rus futbolu için karar alma zamanımız geldi. Bu yaşananları görünce her şeyden vazgeçiyorsunuz. Bu şekilde Rus futbolu gelişebilir mi? Sistematik olarak sonuçlar etkilenirse, spor prensibinden nasıl bahsedebilirsiniz? İki sezondur sürekli aleyhimize kararlar veriliyor" diye konuştu.

URAL KULÜBÜ'NDEN ROSTOV'A DESTEK

Rostov Kulübü'ne destek veren Ural Başkanı Grigori Ivanov "VAR'da çizgileri yanlış çizildi ve 3 puanımız gitti. Bu sistemin işe yaramayacağını biliyordum. VAR'a bir tek ben karşı çıktım, beni dinlemediler. Bu yeniliğin bir şey getirmeyeceğini biliyordum. VAR'dan biz de acı çektik. Bu çizgileri nasıl çekiyorlar? VAR'ın başında ne yapıyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Rostov'u destekliyorum, artık bir şey yapmalıyız. Ciddi paralar veriyoruz, ne yapabiliriz bilmiyorum ama bir hakem komitesi başkanı var, acil bir karar vermeli." açıklamasını yaptı.

HAKEM KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Hakem Komitesi Başkanı Ashot Khachaturyants "Bu karar bir hata ve maçın sonucunu etkiledi." sözleriyle maçın hakemlerinin yanlış yaptığını açıkladı.

(SPORX)