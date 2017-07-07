Van Güçbirliği Platformu, "Sağlık" Gündemiyle Toplanıyor

Van'ın sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü "Van Güçbirliği Platformu"nun mütevelli heyeti, altıncı kez bir araya geliyor.



Bir önceki toplantısı 03 Şubat 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve bakanlık bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirilen Van Güçbirliği Platformu'nun altıncı toplantısı, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 13.30'da "Sağlık" gündemiyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve bakanlık bürokratlarının katılımıyla Elite World Otel'de gerçekleştirilecek. Bugüne kadarki toplantılarında Van'ın öncelikli alanlarını ele alarak farkındalık oluşturmaya ve çözüm üretmeye çalışan platform, bu kez Van ilinin "Sağlık" alanındaki sorun ve çözüm önerilerini masaya yatıracak. Toplantıda Sağlık İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor ele alınacak. Van Güçbirliği Platformu, mütevelli heyeti, yönetim kurulu, ihtisas komisyonları ve sekretaryadan oluşuyor.



Mütevelli Heyeti başkanlığını Van Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay'ın, Yönetim Kurulu başkanlığını ise Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun üstlendiği Van Güçbirliği Platformu'nun sekretaryasını Van Valiliği ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yürütüyor. Platformun üyeleri arasında ise vali, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite rektörü, meslek kuruluşları ve meslek odaları başkanları, iş dünyası ve sanayicilerin temsilcileri, sendika, vakıf ve basın kuruluşlarının temsilcileri bulunuyor. - VAN