Son dakika haberi... Van Gölü'nden 5 ayda 24 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlattığı dip çamuru temizleme çalışmaları sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca 5 aydır sürdürülen çalışmalarda, gölden 24 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

Üç etap olarak yapılacak çalışmalarda göl dibinden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun çıkarılması planlanıyor.

Daire Başkanı Serkan Başdinç, gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında iş makineleriyle yürütülen çalışmaların süreceğini belirterek, "Van Gölü ekosistemini korumak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Tuşba ilçe sınırlarındaki İskele sahilinde dip çamuru temizliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başdinç, gelecek yıllar içinde göldeki çamuru tamamen temizlemeyi hedeflediklerini bildirdi.