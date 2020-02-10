Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek ARŞİV

10.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:40

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesi'nde donarak öldükleri belirtilen 13 kaçak göçmen ve Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Van Valiliği, ekiplerin değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Van ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. 160 mahalle ve 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van'da kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğuklar etkili olurken, İran sınırında yurda yasadışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 düzensiz göçmen için de bugün sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Van Valiliği, Bahçesar'da çığ altında kalan itfaiyeci için de açıklamada bulundu. Valilik, AFAD, Jandarma arama-kurtarma, karayolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda değerlendirme yapacağını ve bu değerlendirmelerin ardından yine uygun görrülmesi halinde çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Bu arada, yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van-Çatak karayolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bugün sabah saatlerinde çalışmalara başladığı belirtildi. Şehirler arası kapalı yolun da bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA