Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Van'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Van'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tuşba ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan biri kurtarılamadı.
Kavgaya karıştıkları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.