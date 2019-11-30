Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Van'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

30.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:40
Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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