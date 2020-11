Van'da sigara yasağı temizlik işçilerine yaradı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca işlek cadde ve sokaklarda sigara içilmesine sınırlama getirilmesi, çevre temizliğine olumlu yansıdı. Van'ın İpekyolu Belediyesi temizlik işçileri, artık çöp kutularının kenarlarında ve yerlerde izmaritlere daha az rastlıyor. İpekyolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Nedim Bor (42), yasak öncesi bazen 10 kez temizlik yaptığı cadde ve sokaklarda yasağın başlamasıyla birlikte artık en fazla iki kez temizlik yaptıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı geçen hafta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yasakladı. Vanlıların büyük çoğunluğu yasağa uyarken, uymayanlara da 900 lira para cezası kesiyor. Sigara yasağı çevre temizliğine de olumlu yansıdı. Belediye temizlik işçileri, artık, çöp kutularının kenarında ve caddelerde daha az sigara izmaritine rastlıyor. Merkez İpekyolu Belediyesi'nde 5 yıldır temizlik işçisi olan evli ve 2 çocuk babası Nedim Bor, yasakla birlikte cadde ve sokaklardaki sigara izmaritlerine çok daha az rastladıklarını söyledi. Sigara yasağını, sigara ile ilgili söylediği bir şarkı ile dile getiren Bor, bütün vatandaşların sigara yasağına uyumasını istedi.

'YASAK İŞİMİZE YARADI'Daha önce günde 10 kez temizlik yaptıkları caddelerde, yasağın uygulamaya konulmasıyla birlikte artık 2 kez çöp topladıklarını belirten Bor, "Sigara yasağı en çok biz temizlik işçilerinin işine yaradı. Çünkü temizlik işçileri bir kentin aynasıdır. Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşıyorum. 5 yıla yakındır belediyeye bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'nde temizlik elemanı olarak çalışıyorum. Sigara yasağının çıkması gerçekten çok güzel oldu. Hem çevre hem sağlık için. Daha önce günde en az 10-20 bin izmarit alıyordum. Yasakla birlikte çok az rastlıyoruz. Sigara olmayınca da daha değişik şeyler yapıyoruz. Çöp kutularımızı silip, dezenfekte ediyoruz. Çevre için çok önemli. Bu kararı alan yetkililerin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum" dedi.

'YASAKTAN SONRA SİGARAYI BIRAKTIM'Daha önce günde bir paket sigara içtiğini de anlatan Bor, yasak başladıktan sonra, sigarayı bıraktığını belirterek, "Ben işimi çok seven bir insanım. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen maskelerinizi rastgele atmayın. Sağlığınız için çevre için bunu yapsınlar. Çünkü yere atılan maskelerin içerisinde virüs var. Her caddede 10 metre aralıklarla çöp kutuları var. Rica ediyorum çöp kutularına atın. Kendi imkanlarımla aldığım dezenfektanlarla her gün çöp kutularını, temizleyip dezenfekte yapıyorum" diye konuştu.SİGARA İÇENLERE BİR ÇARE BULUNSUNSigara tiryakisi olduğunu söyleyen esnaf Yusuf Adıyaman ise, "Açık alanlarda sigara yasağı doğru bir karar. Ben de sigara içiyorum. Bize de bir çare bulunması lazım. Şu an yerlerde izmarit yok. Hakikaten rahatsız eden bir duman yok. Hava çok temiz. Kendimizi öyle hissediyoruz en azından. Ama tabii biz sigara içenler nerede içeceğiz. Kapalı alan da yasak, açık alan da yasak. Bize de bir çare bulunması lazım. Bırakmayı düşünüyorum" dedi.ÇOK SEVİNDİM

Vatandaşlardan Adem Yıldız da kendisinin bugüne kadar hiç sigara içmediğini ifade ederek, "Yeni çıkan yasak iyi oldu. Sigara yasağına çok sevindim. Böyle devam etsin. Açık alanlarda sigara içilmesi hep yasak olsun. Kapalı alanlarda içen oluyor. Bizi de rahatsız ediyor. Ben sigara içmiyorum. İçenlerin de bırakmalarını istiyorum" dedi.

