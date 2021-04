Van'da Polis Haftası etkinlikleri

Van'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen polis ile basın mensupları arasındaki futbol maçı, polislerin 6-4 üstünlüğüyle sona erdi.

Türk Polis Teşkilatının 167. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vangölü Gazeteciler Cemiyetine (VGC) üye basın mensupları ile Van Emniyet Müdürlüğü personeli arasında futbol maçı yapıldı. Atatürk Şehir Stadında yapılan dostluk maçına Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, VGC Başkanı Fatih Sevinç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay, gazeteciler ve emniyet mensupları katıldı. Karşılaşma öncesi VGC Başkanı Fatih Sevinç, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay tarafından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ile İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş'a çiçek takdiminde bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından orta hakem Emrah Özenç'in yönetti maça iyi başlayan Emniyetspor, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Basınspor, Ferdi Can, Uğur Tunçdemir, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can'ın attığı gollerle farkı azalttı. Fair-Play çerçevesinde oynan maçı Emniyetspor 6-4 kazandı.

Maçın ardından Emniyetspor takımına kupayı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve Van Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş takdim etti. Söz konusu maçın dostluk havasında geçtiğini belirten Vali Yardımcısı Canpolat, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Canpolat, kentin birleştiricileri olarak bu tür müsabakalarda bir araya gelerek, dostlukların pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Maç sonrası VGC tarafından polis mensuplarına gül takdimi ile baklava ikramı yapıldı.

Basınspor Haşim Talay sorumluluğunda sahaya; İbrahim Özkol, Erol Çakıl, Uğur Tunçdemir, Ferdi Can, Cemal Aşan, Hacı Yılmaz, İshak Kara, Fatih Sevinç, Kenan Gül, Rıdvan Can ve Bişar Ulutaş on biri ile sahaya çıktı. - VAN

