Van'da terör operasyonu
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Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda el bombası ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda el bombası ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi kırsalında Başkale Komando ekipleri ile birlikte 23 Ağustos 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet piknik tüpü, 2 adet tüp başlığı,1 adet malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 adet 7.62 bixi mühimmatı,1 adet 100'lük bixi mayonu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da terör operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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