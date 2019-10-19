Van'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı

19.10.2019 13:57

Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Van'ın ilk kadın muhtarı Leyla Tanrıtanır'dan Mehmetçiğe asker selamı verdi.



19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği ilk olarak İpekyolu, Tuşba ve Edremit mahalle muhtarlarının Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etmesi ile başladı. Daha sonra Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada muhtarlar adına bir konuşma yapan İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır, muhtarlara eskiye nazaran birçok hak tanındığını ifade etti. Devrim niteliğinde adımların atılması ve özlük hakların iyileştirilmesi sonucunda muhtarlığın cazip hale getirildiğini dile getiren Tanrıtanır, "Biz muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesi yapılan düzenleme ile yerine getirilmiştir. Bu düzenleme ile 882,65 TL aylık primimiz devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 2002 yılında bir muhtar 97 TL ödenek alırken bugün 2 bin 26 TL ödenek almaktadır. İçişleri Bakanlığımızca yapılan çalışımalar ve Bakanımızın katkıları ile biz muhtarlara 'Tek Tip Muhtar Kimliği' verilmiştir. Sadece köy muhtarlarına tanınan, köy konağı yapılması amacıyla hazine arazilerinden yer tahsisi imkanı mahalle muhtarlıklarına da tanınmıştır" dedi.



Sağlanan olanakların yanında muhtarlık müessesesi ile ilgili halen çözülmesi gereken konular olduğu ifade eden Tanrıtanır, "190 yıllık geçmişi olan müessesenin fedakar neferleri olarak, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması, muhtarlık seçimlerinin adaylık usulüne göre yapılması, günümüz şartlarına göre 442, 4541 sayılı köy ve mahalle kanununun düzenlenmesi, 5490 sayılı kanununun düzenlenmesi, 5393 9b sayılı kanunda ayni ve diğer ibaresinin yerine ayni ve nakdi yardım eklenmesi, mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi öncelikli taleplerimizdir" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda Türk Bayrağını açarak asker selamı veren Muhtar Tanrıtanır, tüm şehirlere Allah'tan rahmet diledi.



Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA