Van'da kar esareti

24.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:24

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediyede kadın personeller haricindeki tüm çalışanların karla mücadele için görevlendirildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesini önerdi.



Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, büyükşehir belediyesi ekiplerini alarma geçirdi. Kent merkezinde ana arter ve kaldırımlarda yoğun kar mesaisi yapan ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesinde kadın personel dışında neredeyse tüm personel karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.



Cadde üzerine bırakılan araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu belirten Vali Bilmez, zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Bilmez, "Kar kalınlığı kırsalda yer yer 1 metreyi, şehir merkezinde ise 65 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı da eksi 3 ila 6 arasında değişiyor. Çalışmalar bin personel ve 250 araçla yapılıyor. Şu an belediyede bayan personeller hariç tüm arkadaşlarımızı karla mücadele için gönderdik. Arkadaşlarımız gece boyunca çalıştılar. Ana arterlerimiz hepsi açık. Şimdi de kent genelinde biriken karları toplama ve şehir merkezinde uzaklaştırma çalışması yürütüyoruz. İpekyolu Belediyemizle de koordinasyon halinde çalışıyoruz. İnşallah ana arterlerimiz tamamlandıktan sonra ara sokaklara da gireceğiz. Bizler esnafımızdan ve sürücülerimizden destek bekliyoruz. Karla mücadele çalışması yapılan cadde ve sokaklardaki araçları kaldırmalarını talep ediyoruz. Araçlar yoldan kaldırılmayınca maalesef sokak temizliği de yapılamıyor. Bu konuda daha hassas davranmalıyız. Ayrıca bizler vatandaşlarımızın bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.



Vali Bilmez'den esnafa teşekkür



Esnafın da çalışmalara yardımda bulunarak destek verdiğini belirten Vali Bilmez, esnafa teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Esnafımız dükkanlarının önünün temizlenmesinde bizlere yardımcı oluyorlar. O arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu tür duyarlı esnafımızın sayılarının artmasıdır. Kar bir nimettir, daha çok yağmasını istiyoruz. Ama karlı havalarda mümkün mertebe özel araçlarla çıkılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe ana arterlerdeki yolların kenarına araç park edilmemesini, park edenlerin de en kısa sürede araçlarını kaldırmalarını istiyoruz. Bu sayede çalışmalarımız daha hızlı bir şekilde tamamlanabilsin. Özellikle geceden bu yana çalışan genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve bütün personelimizi tebrik ediyorum. Özverili bir çalışma ortaya koyuyorlar." - VAN

Kaynak: İHA