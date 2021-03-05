Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
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Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim

05.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:05
Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim

KORONAVİRÜS risk haritasında mavi kategori ile Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunan Van'da normalleşme süreci ile birlikte bazı mahallerde kurulan gizli taziyeler, vaka artışına neden oldu.

KORONAVİRÜS risk haritasında mavi kategori ile Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunan Van'da normalleşme süreci ile birlikte bazı mahallerde kurulan gizli taziyeler, vaka artışına neden oldu. İpekyolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Salgın Denetim Merkezi' ekipleri, ilçeye bağlı mahalallerde pozitif ve temaslı vaka olarak evde izolasyonda bulunanlara 'çat kapı' denetim yaptı.  Türkiye'de mavi kategori ile en iyi iller arasında bulunan Van'ın Saray ve Tuşba ilçelerine bağlı bazı mahallerde kurulan gizli taziyeler vaka artışına neden oldu. İpekyolu Kaymakamlığı, kurulan gizli taziyeler ve evde izolasyonlara uymayanlara karşı bir ekip kurdu. Kaymakamlık bünyesinde kurulan 'Salgın Denetim Merkezi' ekipleri, pozitif vaka ve temaslı olduukları için izolasyonda bulunan ilçeye bağlı bazı mahahallerde 'çat kapı' denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler, izolasyona tabi vatandaşların karantina süreleri boyunca evden dışarı çıkmamaları için gerekli hatırlatmaları yaparak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Aralarında güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu mahalle denetim ekipleri, bundan sonra da denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim
Van'da izolasyondakilere 'çat kapı' denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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