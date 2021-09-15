Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı.

Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16: 30 civarlarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Toptancılar sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için iş yerine giren itfaiye ekipleri, 2'si çocuk 3 kişiyi yangından kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansta sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Van'da yangın korkulu anlar yaşattı...2'si çocuk 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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