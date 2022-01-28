Van'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin - Haberler
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Van'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

Demirören Haber Ajansı, Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

VAN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

VAN Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kent genelinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürürken, valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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