Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor - Haberler Ekonomi
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Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

Van'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Elif Pastaneleri, yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor.

VAN (İHA) - Van'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Elif Pastaneleri, yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor.

Lokman Hekim Van Hastaneleri karşısında bulunan ve yıllardır hizmet veren Elif Pastaneleri, geniş ürün yelpazesi ve yenilenen yüzüyle müşterilerine konforlu hizmet vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elif Pastaneleri İşletmecisi Cevdet Gümüştaş, 2002 yılından beri Van'da Elif Pastaneleri olarak hizmet verdiğini belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır bu meslekteyim. Elif Pastaneleri olarak başladım ve şu anda 4 şubeyle Van ve bölge halkına hizmet veriyorum" dedi.

Elif Pastaneleri olarak vatandaşlara kaliteli hizmet vermenin yanında 80 kişinin istihdamını da sağladıklarını dile getiren Gümüştaş, "Kentimizin istihdama ihtiyacı var. Bizlerde bunun bilincinde olarak, kentimizde daha çok istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah ileriki süreçlerde daha çok istihdam için yeni alanlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Elif Pastaneleri olarak geniş ürün yelpazeleri ile vatandaşlara hizmet verdiklerini aktaran Gümüştaş, "Şubelerimizde her türlü baklava çeşitleri, kuru ve yaş pasta, sütlü ürünler, poğaça, börek ve simit olmak üzere her türlü unlu mamuller bulunmaktadır. Bunun yanında vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte gelip oturabileceği nezih ortam ve deneyimli personellerimizle halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Şu anda Van'da 4 şube ile hizmet verdiklerini anlatan Gümüştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van'ın büyükşehir olması nedeniyle her ilçede en az bir şubeye ihtiyaç ve talep var. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi bizlerde kalifiyeli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kalifiyeli eleman olması halinde her ilçede şube açacak deneyim ve tecrübeye sahibiz." - VAN

Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

Van'da Elif Pastaneleri yenilenen yüzüyle hizmetine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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