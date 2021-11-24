24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Van Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından program, aday ve emekli olan öğretmenlerin konuşmasıyla devam etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmada, kentteki 1553 okulda 20 bin civarında öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Yeni atanan öğretmenlere başarı dileyen Bilmez, "Öğretmenliğin emekliliği yoktur. Öğretmen sadece ders anlatan değildir. Yaşam biçimiyle ders verendir. Öğretmen rol modelidir. Hasta yatağında da sokakta da ders verendir. Onun için öğretmenler toplumu yoğuran, şekillendiren, geleceği planlayan her biri birer mimardır."

Programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi.

Tiyatro ve resim sergisinin ardında sona eren programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kaymakamlar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.