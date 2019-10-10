Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10.10.2019 06:32
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve  İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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