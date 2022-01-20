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Van'da okullar yarın tatil edildi

Van'da okullar yarın tatil edildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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