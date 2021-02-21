Valladolid deplasmanında kazanan Real Madrid, lider Atletico Madrid'e yaklaştı
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Valladolid deplasmanında kazanan Real Madrid, lider Atletico Madrid'e yaklaştı

21.02.2021 02:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 02:48
Valladolid deplasmanında kazanan Real Madrid, lider Atletico Madrid'e yaklaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 1-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 1-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golü 65. dakikada Casemiro'dan geldi.

Bu sezon önemli futbolcularında sakatlık sorunu yaşayan Real Madrid'de Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Rodrygo Goes, Eder Militao, Federico Valverde ve Alvaro Ordiozola'dan sonra iki gün önce sakatlanan Karim Benzema da Real Valladolid maçının kadrosunda yer almadı.

La Liga'da lider Atletico Madrid'in üç günde art arda 5 puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, puanını 52'ye yükselterek, bir maç eksiği bulunan Atletico (55 puan) ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Atletico Madrid, üç gün önceki erteleme maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Levante'ye bu kez sahasında 2-0 mağlup oldu.

İki maç eksiği olan Barselona ise La Liga'da 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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