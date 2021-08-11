Valimiz Mustafa Masatlı, Projeler Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
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Valimiz Mustafa Masatlı, Projeler Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, Projeler Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Mustafa Masatlı, ilimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı, ilimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Amasya Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, OKA İl Koordinatörlüğü ve AB Proje Ofisinden yetkililer yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: "İlimizde Valiliğimizin koordinesinde çeşitli kurumlarımız tarafından hazırlanan projeleri değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu yıl toplam bütçesi yaklaşık 142 milyon TL olan 62 projeyi DOKAP'a sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl DOKAP'a üye 11 il arasından en yüksek proje desteği alan 4. il, OKA Mali Destek Programından ise en yüksek payı alan il konumundayız.

Mevcut 4 coğrafi işaretimize, 9 yeni ürünü eklemek için de gerekli başvuruları yapmış bulunuyoruz. Yine Valilik AB Proje Ofisimizin SOGEP kapsamında hazırladığı Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Projesi de OKA tarafından kabul edilmiştir. Proje ile ilimizde eğitimlerini tamamlayamamış gençlerimize tekstil, mobilya, metal kaynak, turizm ve benzeri alanlarda eğitimler verilerek istihdamları sağlanacaktır. Yine YHKB tarafından hazırlanan Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi de Amasya Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Tarım alanında ise ekim ve dikim mevsimi olan sonbahar da üreticilerimize dağıtımı yapılmak üzere 400 bin TL bütçeli Ceviz, 240 bin TL bütçeli Cennet Hurması, 420 bin TL bütçeli Çilek, 65 bin TL bütçeli Amasya Misket Elması, 575 bin TL bütçeli Kiraz, 375 bin TL bütçeli Kuşburnu ve 420 bin TL bütçeli Tritikale üretim projeleri için üreticilerimizden talep toplamaya başlamış bulunmaktayız. Bunlara ek olarak 2022 yılı için Bakanlık destekli projeler üzerinde de çalışılmaktadır.

KOSGEB ise 2021 yılının ilk 6 ayında işletmelerimize 11 milyon TL proje bazlı finansman desteği sağlamıştır. TKDK tarafından tarım ve hayvancılığa yönelik proje destekleri ve eğitimleri de sürmektedir.

Turizm alanında Dijital Kent Amasya projesi de tamamlanmış olup, yakın zamanda lansmanı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Amasya'nın tarihi, kültürü ve her yönüyle tanıtımının yapıldığı ve Türk Hava Yollarının yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında gösterilmesi planlanan 32 dakikalık bir tanıtım filminin hazırlanması da planlanmaktadır. Ayrıca ilimizin aşılamada 'Mavi' iller arasında yer almasının da etkisiyle geçtiğimiz hafta sonu 33 tur otobüsünün ilimize geldiğini memnuniyetle takip ettik. Yerli ve yabancı misafir sayımızın düzenli şekilde artması bizleri sevindirmektedir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Valilik AB Proje Ofisi Koordinatörü Mustafa Örgüt tarafından ilimizde davam etmekte olan proje çalışmalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Toplantıda daha sonra kurul üyeleri kendi görev alanları özelinde devam etmekte olan proje ve çalışmalara dair bilgiler aktardılar. Toplantıda ayrıca çeşitli başlıklarda devam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin öneriler dile getirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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