VALİMİZ MUSTAFA MASATLI KAMU HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Valimiz Mustafa Masatlı İlimiz genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı İlimiz genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile kamu kurumlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İlimizde kadın kooperatifçiliği alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda son olarak Merkez ve Merzifon ilçelerimizde kurulan 2 kooperatifle birlikte toplam kadın kooperatifi sayımız 10'a çıkmıştır. Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ise nakit ve gıda yardımının yanı sıra Ağustos ayı başından itibaren Merkez ilçemizde 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan ve sıcak yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisimiz başlamıştır.

Yaz tatili sürecinde telafi eğitimleri de devam etmekte olup, önümüzdeki yıl LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik destekleme kursları da başlamıştır.

Tarım alanında ise ekim ve dikim mevsimi olan sonbahar da üreticilerimize dağıtımı yapılmak üzere 400 bin TL bütçeli Ceviz, 240 bin TL bütçeli Cennet Hurması, 420 bin TL bütçeli Çilek, 65 bin TL bütçeli Amasya Misket Elması, 575 bin TL bütçeli Kiraz, 375 bin TL bütçeli Kuşburnu ve 420 bin TL bütçeli Tritikale üretim projeleri için üreticilerimizden talep toplamaya başlamış bulunmaktayız.

Sanayi ve tarım sektörü başta olmak üzere farklı alanlara yönelik proje çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Şuan da 4 olan coğrafi işaret sayımızı, 9 yeni ürünle birlikte 13'e çıkarmak için gerekli müracaatları yapmış durumdayız.

Ayrıca Valilik AB Proje Ofisimiz bu dönemde faal şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Proje Ofisimizin sanayi, tarım, turizm, iklim değişikliği, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, Yeşilırmak'ın temizlenmesi ve rekreasyon alanları oluşturulması ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin meslek edinmeleri konularında hazırladığı 16 farklı projenin 2021 yılında başvuruları yapılmıştır. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl üyesi olduğumuz DOKAP'tan en çok proje desteği alan 4. il konumundayız. OKA'nın hayata geçirdiği Katma Değerli Sanayi Altyapısının Desteklemesi Destek Programında ise OKA'ya üye 4 il içerisinde 1. sırada yer almaktayız.

Uzun süredir mücadele ettiğimiz salgın sürecinde ise Ülkemiz genelinde vakaların tekrar artışa geçtiğini görmekteyiz. Bu süreçte pozitif vakaları incelediğimizde ilimizde hastalığa yakalananların yaklaşık %95'ini henüz aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın oluşturduğunu üzülerek görmekteyiz.

Bu hastalığı yenebilmenin tek yolu aşılanarak toplumsal bağışıklık oluşturmaktır. Aşılarını tam olarak yaptıranlar yüksek oranda bağışıklık kazanmakta, ya da hastalığı hafif semptomlarla atlatmaktadır. Buradan halkımıza, özellikle de gençlerimize seslenerek, toplum sağlığı için aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Gençlerimizin de aşı konusunda gereken hassasiyeti göstermesiyle halihazırda %77, 58 olan aşılama oranı daha da artacak ve kış aylarına rahat şekilde girebileceğiz. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, İlimizin sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıklarımızca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre