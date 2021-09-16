Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Pazar esnafını ziyaret etti (16.09.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Pazar esnafını ziyaret etti (16.09.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Pazar esnafını ziyaret etti (16.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Halk Pazarı esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Halk Pazarı esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında beraberindeki, kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileriyle birlikte Kapalı Halk Pazarına giden Valimiz, esnafla sohbet etti, ahilik haftasını kutladı.

Esnafa hayırlı işler dileyen Valimiz, Koronavirüs kurallarına uyulması ve aşı yaptırma konusunda duyarlı olmalarını istedi. Koronavirüs aşısı olmayan esnaf ve vatandaşların aşı olması için pazar girişinde kurulan aşı çadırını da ziyaret eden Valimiz, aşılama çalışması hakkında bilgi aldı.

Ahilik Haftası dolayısıyla pazar yerinde hem denetim yapıldığını hem de aşı çadırı kurulduğunu ifade eden Öner, şunları belirtti:

"Perşembe Pazarı'ndaki esnafın, yani pazarcı esnafın aşı olmasını istiyoruz. Aşı olmayanlara bundan sonra PCR testi soracağız. Ayrıca pazar bitişiğinde aşı çadırını kurduk. Her fırsatta aşının önemini vurguluyoruz. Aşılama oranlarını arttırmanın gayretindeyiz. Birinci doz aşıda yüzde 87'nin, 2. dozda ise yüzde 67'nin üstündeyiz. Bu çalışmalarla tek derdimiz ve gayemiz, vatandaşımızın sağlığını korumak ve çocuklarımızın rahatlıkla okullarına gitmelerini sağlamak. Esnafın da ticareti arzu ettiği gibi olsun istiyoruz. Ahilik Haftası dolayısıyla bugün de böyle bir çalışma yaptık. Hem esnafımızın Ahilik Haftasını kutladık, hem de kuralları hatırlattık. "

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, Ahilik Haftası kapsamında Pazar esnafını ziyaret etti (16.09.2021) - Haberler
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