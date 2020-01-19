Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı
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Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:42
Valilik, Pir Sultan Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, 'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Pir Sultan Cemevi'nde "Hırsızlık ve mala zarar verme" olayı ihbarı alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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