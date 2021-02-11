İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesi'nde toplanan gruba ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesi'nde toplanan gruba ilişkin açıklama Açıklaması

11.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:00
İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesi'nde toplanan gruba ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliye meydanında toplanan, uyarılara riayet etmeyerek alandaki eylemi sürdüren ve güvenlik güçlerine mukavemet ederek direnen 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliye meydanında toplanan, uyarılara riayet etmeyerek alandaki eylemi sürdüren ve güvenlik güçlerine mukavemet ederek direnen 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yapılan, "Bugün saat 13.00'te Çağlayan Adliye meydanında toplanma" çağrıları doğrultusunda, 25 kişilik bir grubun meydanda toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplanan şahıslara, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, toplum sağlığının korunması amacıyla açık alanlarda yapılacak toplantı ve benzeri etkinliklerin 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren 4 gün süreyle yasaklandığının bildirildiği ve dağılmalarının istendiği ifade edildi.

Yapılan uyarılara riayet etmeyerek alandaki eylemi sürdüren ve güvenlik güçlerine mukavemet ederek direnen 9 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan T.K, F.Y, C.U, Z.Ç, S.K, M.Y, E.Ö, E.Ç ve R.Y adlı şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir. Şahısların yapılan arşiv sorgulamasında 5 şahsın 'Silahlı terör örgütlerine üye olmak ve yönetmek, terör örgütü propagandası yapmak', suçlarından arşiv kayıtlarının olduğu, ayrıca şahısların tamamının; 'Görevi yaptırmamak için direnme, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, görevli memura mukavemet, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehdit ve mala zarar verme' gibi suçlardan da birden fazla kayıtlarının bulunduğu, R.K adlı şahsın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan firari olarak arandığı, tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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