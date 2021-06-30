Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı
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Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı

Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta, Pandemi dolayısı ile 9 ay aradan sonra ilk defa 4 ilin valisi ve belediye başkanları yüz yüze düzenlenen toplantıya katıldı.

Tokat'ta, Pandemi dolayısı ile 9 ay aradan sonra ilk defa 4 ilin valisi ve belediye başkanları yüz yüze düzenlenen toplantıya katıldı.

OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantı Tokat'ta bir restoranda açık havada yapıldı. Vali Dağlı, COVID-19 pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 9 aydır yüz yüze yapılamayan Yönetim Kurulu toplantısının yeniden yapılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 120'nin üzerinde proje bulunan ajansın aynı kararlılık ve titizlikle, bölgenin kalkınması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Vali Dağlı, "2021 yılının, geçmiş yılın ekonomimiz üzerindeki etkilerinin bertaraf edileceği bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Hükümetimizin ekonominin canlandırılması, büyümenin arttırılmasına yönelik adımları ile Bölgemizde de kamu ve özel sektör yatırımları açısından yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Kalkınma Ajansımızda bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin yatırım ortamının tanıtılmasında aktif rol alacaktır. OKA, önümüzdeki yıllarda başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bu doğrultuda, şehirlerimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla daha yakın ve sonuç odaklı işbirlikleri tesis edilmesinin takipçisi olacağız" dedi.

OKA toplantısının ardından Yeşilırrmak Kalkınma Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantıya Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik katıldı. - TOKAT

Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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