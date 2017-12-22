Vali Tekinarslan Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Bir otelde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile yetkililer ile muhtarlar katıldı. Vali Tekinarslan, Her zaman muhtarların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Yoğunluktan dolayı bir araya gelmemiz biraz gecikti. Bundan sonra daha fazla bir araya geleceğiz. Muhtarlarımız bizim elimiz, kolumuz ve gözümüzdür. Muhtarlarımızda bizlerde vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar" dedi.



Merkeze bağlı köylerdeki muhtarlar da tek tek söz alarak, ihalesi iptal olan 106 kilometrelik yol, su sorunun çözülmesi ve diğer konulardaki sıkıntılarını dile getirdi. - KİLİS