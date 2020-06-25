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Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu
25.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:07

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu. Özellikle turizm alanlarını gezen Su, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su, Çamlıyayla'da ilk olarak 'Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' içerisinde bulunan Bahçe Alabalık Üretme İstasyonunu ziyaret etti. Su'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Cangır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Üstündağ ile il ve ilçe protokolü eşlik etti.

2019 yılı içerisinde toplam 1 milyon 750 bin adet yavru alabalık üretilen tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Su, daha sonra "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında tesiste üretimi gerçekleştirilen kırmızı benekli alabalıkların temsili olarak doğal habitatlarına bırakılması etkinliğine katıldı.

İlçe temaslarına Kaymakam Resul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek devam eden Vali Su, ziyarette Kaymakam Yıldırım'dan ilçede sürdürülen yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Su, Kaymakamlık ziyareti akabinde taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınan, mülkiyeti Pervane Namıdiğeri (Zatullahİbni Abdullah) Vakfına ait çeşmede incelemelerde bulundu. Su, çeşmenin korunması ve yaşatılmasına yönelik proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çamlıyayla programı kapsamında ilçe esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Su, samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe ziyaretini Çamlıyayla'nın tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olan ve üç dağlık vadinin kesişme noktasında inşa edilen, onarımı ile çıkış merdivenlerinin yapımı tamamlanan Namrun Kalesi ile devam ettiren Su, kalenin daha iyi hizmet verebilmesi için gerçekleştirilecek yeni projelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlçe temasları kapsamında Çamlıyayla İlçesi Çuvalgı mevkinde 50 dönümlük arazide kiraz yetiştiriciliği yapan Çiftçi Hayrünisa Öcal ve Ekrem Öcal'ı da ziyaret eden Vali Su, çiftçi aile ile bir süre sohbet ederek, hayırlı hasatlar ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Buradaki ziyareti sırasında kiraz hasadında çalışan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Su, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Su, Çamlıyayla temasları kapsamında son olarak Kisecik Mahallesindeki doğa severlerin uğrak mekanı haline gelen Kisecik Kanyonu, diğer adıyla Saklı Cennet Kanyonunu gezdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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