Vali Karadeniz Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı
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Vali Karadeniz Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı

Vali Karadeniz Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Yaşar Karadeniz Muharrem ayının başlaması münasebetiyle Valilik tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz Muharrem ayının başlaması münasebetiyle Valilik tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz ile birlikte Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Selçuk Yıldırım, Tugay Komutanı Tuğg. Sabahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün katıldığı iftar programına, Manisa İl ve İlçelerinde bulunan Alevi ve Bektaşi Dernekleri Başkanları ile Cemevlerinden misafirler katıldı.

Muhammet Akgül Dede'nin duasıyla başlayan iftar programı, yine Muhammet Akgül Dede tarafından yapılan birlik ve beraberlik duası ve akabinde Muharrem ayı ve Kerbela hadisesinin anlatıldığı konuşmayla devam etti.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılımları nedeniyle herkese teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, "bu ülkede hiç kimsenin çocuğuna Yezid adını koymayı aklından bile geçirmediğini, ama binlerce insanın çocuğuna Ali, Hasan, Muhammet adını koyduğunu, bu konuda birlik içinde olduklarını ifade ederek Muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diledi.

İftar programı, Muhammet Akgül Dede'nin milletimizin huzuru, sağlığı, birlik ve beraberliğimize vurgu yapan duasıyla son buldu.

Kaynak: Habermetre

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