Vali Hüseyin Aksoy'dan Kocaelilere veda mesajı Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi olarak atanan Hüseyin Aksoy, "Üç yıldır hizmet etmekten şeref duyduğum Kocaeli'de, karşılıklı sevgi, saygı, uyum ve dayanışma içinde görev yapmanın onurunu yaşadım." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi olarak atanan Hüseyin Aksoy, "Üç yıldır hizmet etmekten şeref duyduğum Kocaeli'de, karşılıklı sevgi, saygı, uyum ve dayanışma içinde görev yapmanın onurunu yaşadım." dedi.

Vali Aksoy, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Aydın Valisi olarak atanması üzerine yayımladığı mesajla Kocaelilere veda etti.

Hüseyin Aksoy, mesajında, 29 Haziran 2017 tarihinde başladığı Kocaeli Valisi görevini, bugüne kadar büyük bir onurla, vatandaşların yakın ilgi, destek ve sevgisini hep yanında hissederek yürüttüğünü kaydetti.

Mülki idare amiri olarak mesleğine başladığı 1985 yılından bugüne kadar insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla tüm iş ve hizmetlerini hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak yerine getirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Aksoy, "Devletimizin şefkatini ve hoşgörüsünü en ücra köşelere varıncaya kadar hissettirerek, kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine azami gayret gösterdim." ifadelerini kullandı.

"Kocaelili hemşehrilerimin desteklerini gördüm"

Vali Aksoy, üç yıldır hizmet etmekten şeref duyduğu Kocaeli'de; karşılıklı sevgi, saygı, uyum ve dayanışma içinde görev yapmanın onurunu yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Göreve başladığım 29 Haziran 2017 tarihinden bu yana, kadirşinas Kocaelili hemşehrilerimin desteklerini gördüm. İyi bir ekip çalışmasıyla Kocaeli genelinde eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, enerjiden ulaşıma, sanayiden ticarete, kültürden turizme ve ekonomi alanında önemli yatırımlar, güzel projeler hayata geçirdik. Devletimizin gönderdiği kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterdik. Hedefimiz huzur ve güven içinde daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmaktı."

Bu çalışmalarında kendilerine destek olan başta Kocaeli milletvekilleri olmak üzere herkese teşekkür eden Aksoy, bu duygu ve düşüncelerle; tüm Kocaelililere ve mesai arkadaşlarına sevgi, selam ve saygılarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA