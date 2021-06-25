Vali Gürel, Ören Orman Ürünleri Fabrikasını Ziyaret Etti.

Vali Fuat Gürel, Yenice ilçemizde faaliyet gösteren Ören Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, Yenice ilçemizde faaliyet gösteren Ören Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ile birlikte Ören Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret eden Vali Gürel, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ören ile Showroom ve imalat atölyelerini gezerek üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre