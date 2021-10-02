Vali Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Vali Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı.

Vali Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde 12 dekar alanda çavuş üzümü başta olmak üzere çeşitli türlerden üzüm yetiştiriciliği yapan Hasan Yakupoğlu'nu ziyaret etti.

Yakupoğlu ile üzüm bağını gezen Gürel, üzüm çeşitleri ve üzümden elde edilen ürünler hakkında bilgi alarak bahçeden üzüm, elma ve maniye domatesi topladı.

Ziyarette Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Defterdar Osman Koçaş ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri eşlik etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder
Spor Burak Yılmaz Mesut Özil Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Zafer Kurugöl Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 09:30:04. #1.12#