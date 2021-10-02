Vali Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, çavuş üzümü hasadına katıldı.

Vali Gürel, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde 12 dekar alanda çavuş üzümü başta olmak üzere çeşitli türlerden üzüm yetiştiriciliği yapan Hasan Yakupoğlu'nu ziyaret etti.

Yakupoğlu ile üzüm bağını gezen Gürel, üzüm çeşitleri ve üzümden elde edilen ürünler hakkında bilgi alarak bahçeden üzüm, elma ve maniye domatesi topladı.

Ziyarette Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Defterdar Osman Koçaş ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri eşlik etti.